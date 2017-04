Inter: Simeone dice no, per l'attacco c'è Schick

L'Inter deve immediatamente ritrovare la vittoria in campionato per tenere vive le speranze di Europa ma intanto la dirigenza lavora su due fronti per il futuro, quello dell'allenatore e quello del campo, con due obiettivi principali: Diego Simeone e Patrik Schick. Per il tecnico dell'Atletico Madrid è arrivato un altro rifiuto, almeno fino al 2018, mentre per il talento della Sampdoria si prova a bruciare la Juventus.

Secondo quanto riporta Marca, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha incontrato Simeone a Madrid mettendo sul piatto un contratto in bianco e pieni poteri sul mercato per la costruzione della squadra ma il 'Cholo' ha detto ancora no, spiegando di voler rispettare il contratto fino al 2018 e sottolineando la volontà di guidare l'Atletico Madrid nel nuovo stadio, il Wanda Metropolitano, che aprirà nella prossima stagione. Quindi per l'Inter la caccia al nuovo tecnico prosegue visto che Pioli verrà salutato e difficilmente Simeone accetterà, a meno che l'esito della Champions League, con l'Atletico in semifinale, possa ribaltare il tavolo.

Sul discorso riguardante i giocatori, l'Inter ha messo nel mirino Patrick Schick, talentuoso attaccante della Sampdoria, e non ha alcuna intenzione di farselo soffiare dalla concorrenza, Juventus in primis. I 10 gol in appena 9 presenze da titolare hanno fanno drizzare le antenne a molti club, anche in Europa, ma i nerazzurri contano anche sui buoni rapporti coi blucerchiati per arrivare per primi: l'Inter sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro per avere subito Schick sfruttando anche lo stallo che c'è tra la Sampdoria e l'entourage del giocatore sul rinnovo del contratto con ritocco dell'ingaggio.