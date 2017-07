Nonostante le dichiarazioni di facciata, è normale che all'Inter ci sia un po' di apprensione, un po' per l'immobilismo sul mercato, un po' per l'insoddisfazione dei tifosi costretti a fare i conti con i botti dei rivali del Milan. "Mercato bloccato? Ma chi l'ha detto? Io sono stato chiaro, l'Inter lavora. Se arriveranno presto nuovi rinforzi non lo so ancora", ha dichiarato Walter Sabatini dopo il summit di mercato con Spalletti e Ausilio.

Il direttore tecnico di Suning Sports ha spiegato: "Se Spalletti ha chiesto garanzie? Luciano allena, non chiede garanzie, è molto tranquillo. Keita della Lazio? Mi pare ce ne sia anche un altro Keita. Perisic va in Cina domani con la squadra. Vecino è un buon giocatore". Poche parole come sempre per l'ex ds della Roma che si è sbilanciato soltanto sul mediano della Fiorentina, per il quale l'Inter sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria da 24 milioni di euro, secondo quanto riferito da Sky Sport.

Il tecnico Spalletti, intercettato da Sportitalia, ha aggiunto: "Non mi servono rassicurazioni, lavoro volentieri con questi dirigenti. Mi vedete sereno? Si fanno le cose gradualmente, in base a quello che è il mercato. Noi abbiamo gia un parco di giocatori di ottima qualità, cercheremo di migliorare visto il risultato del campionato scorso. Keita Baldé? Io alleno, chiedete ai direttori. Se uno mi piace lo dico a loro e vedono se si puo fare qualcosa".