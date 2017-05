Inter: Sabatini coordinatore tecnico delle squadre Suning

E' tempo di rivoluzioni in casa Inter. Dopo l'annuncio shock arrivato nella tarda serata di ieri dell'esonero del tecnico Stefano Pioli, il club nerazzurro spiazza nuovamente tutti, questa volta con un colpo in ambito dirigenziale. E' stato infatti presentato ufficialmente presso il quartier generale di Suning, a Nanchino in Cina, Walter Sabatini. L'ex ds della Roma è il nuovo coordinatore dell'area tecnica delle squadre del potente gruppo asiatico. Oltre all'Inter, Suning è proprietario dello Jiangsu (Serie A cinese) e ha controllo sulle squadre satellite del Gil Vicente (Portogallo) e del Mouscron (Belgio).





La cosa più importante sarà quella diQueste le prime parole rilasciate in conferenza stampa dallo stessoil cui ruolo all'interno del club nerazzurro è ancora tutto da decifrare visto il recente rinnovo di contratto fino al 2020 del. Il dirigente ha però le idee ben chiarele due squadre devono essere sinergiche e molto vicine.dobbiamo puntare al grande slam domenicale".L'ex ds giallorosso si concentra poi sul calcio asiatico: "Quello che mi esalta è portare il mio contributo in questo Paese per migliorare tutti insieme.Sono certo che, con l'aiuto di tutti, riusciremo a fare cose molto importanti. Ddal punto di vista dei trasferimenti, dovrò stare molto attento. Ascolterò molto. Questa è la seconda volta che vengo in Cina".