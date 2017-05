Inter e Roma, svelate le nuove maglie

L'ultima giornata di campionato sarà speciale per Inter e Roma, non soltanto per il valore delle rispettive partite ma anche perchè le due squadre indosseranno le nuove maglie per la prossima stagione disegnate dallo sponsor tecnico Nike. Divise nuove di zecca per la stagione 2017-18, sempre più tecnologiche e prodotte facendo attenzione all'ecosostenibilità visto che per ogni maglia sono state usate 18 bottiglie di plastica riciclata.

Per quanto riguarda la maglia dell'Inter, trae una forte ispirazione dalla città di Milano: il classico design nerazzurro infatti è stato rivisitato in chiave moderna, sul busto le strisce verticali in larghezze diverse richiamano fortemente la nuova architettura della città e si rifanno allo Skyline del capoluogo lombardo. Tra i dettagli c'è la scritta "Nerazzurri" in bianco all'interno del colletto.

La nuova divisa della Roma invece segue il ritorno alle tonalità di giallo e rosso iconiche, richiamo alla gloriosa tradizione del club e della capitale, più alcuni dettagli in nero. All'interno della maglia, alla base del collo, compare la scritta "Roma è nostra" a testimonianza dell'orgoglio e dell'attaccamento della squadra e di tutti i tifosi alla città.