Inter: presentata la maglia da trasferta 2017/2018

L'Inter ha presentato la seconda maglia della Nike per la stagione 2017/2018. Per le gare in trasferta, i nerazzurri si affidano ad una divisa Away con elementi vecchi e nuovi. A dominare, per il quinto anno di fila dopo il 2012/2013 che vide Zanetti e compagni indossare la maglia rossa, è il bianco, che caratterizza sia maglia che pantaloncini. Non cambia la posizione dello stemma, posto a sinistra.

Maglia Inter Away 2017/2018 Ecco la divisa nerazzurra da trasferta per la prossima stagione Un'altra striscia azzurra posta sul fianco dei giocatori, ai lati della maglia. Pantaloncini caratterizzati dalla linea azzurra verticale ai lati. L'Inter ancora in bianco per il 2017/2018

Diverse, invece, le novità. La parte alta della spalla e della manica sinistra è azzurra, mentre a destra il colore principale è il grigio. All'interno del colletto, è presente la scritta "Nerazzurri", con un girocollo tondeggiante ed azzurro, colore dominante anche sulla riga che percorre tutta la maglia ai fianchi, oltre che ai lati del pantaloncino bianco. La scritta "Inter", invece, compare sui calzettoni, anch'essi bianchi.