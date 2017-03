E' una marcia di avvicinamento nervosa quella dell'Inter alla trasferta di Cagliari di domenica pomeriggio, un test che Icardi e compagni sono chiamati a non fallire se vogliono continuare a sognare un posto in Champions per la prossima stagione. A sbottare, in conferenza stampa ad Appiano Gentile di fronte ai cronisti, è il tecnico Stefano Pioli che per una volta perde il suo proverbiale aplomb. La scintilla scocca dopo una domanda riguardo le voci che lo vorrebbero lontano dall'Inter l'anno venturo: "Per me le voci non esistono - dice -. Voi (giornalisti, ndr) siete dei fenomeni, mettete voi in giro le voci e poi mi chiedete come ci si sente. Io e la squadra siamo concentrati sul lavoro, penso solo a fare il massimo sulla panchina dell'Inter fino al 28 maggio. Poi le voci è inevitabile che ci siano, ma non mi danno fastidio e non mi tolgono serenità né convinzione nel mio lavoro".



Pioli ribadisce una convinzione: la suapuò puntare al terzo posto, anche se la sconfitta di domenica scorsa contro lanon è ancora stato del tutto digerito. "Tenevamo molto a questa partita, dipenderà da noi se riusciremo a giocarci scontri diretti così importanti. Dobbiamo ripartire velocemente già domenica contro il. Possiamo permetterci pochissimi errori, le partite vanno affrontate tutte con la stessa mentalità per vincere. Le prime tre sono sempre statecon loro e sarà importante questa stagione per gettare le basi, poi è chiaro che vanno inseriti elementi per fare un ulteriore salto in avanti".