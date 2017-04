"Il nostro dovere è vincere più partite possibili e fare di tutto per vincere il derby. Abbiamo analizzato la gara di Crotone, c'è stato un calo inaspettato e cercheremo di non ripetere gli stessi errori". A due giorni dalla prima stracittadina di Milano tutta in salsa cinese, il tecnico dell'Inter Stefano Pioli risponde così in conferenza stampa alle domande dei giornalisti sulla partita e sulle due ultime sconfitte subite con Sampdoria e Crotone.

Il tonfo in Calabria ha rimesso in discussione il futuro di Pioli, sempre più in bilico in vista della prossima stagione: "Due-tre settimane fa eravate i primi a fare certi tipi di valutazioni, ora ne fate altre. Ma le valutazioni vanno fatte solo alla fine. Il calo c'è stato ed è stato inaspettato per come ci siamo preparati. Abbiamo analizzato la partita e fatto di tutto perché non succeda più. Ormai fa parte del passato e possiamo ancora determinare il nostro presente e futuro dimostrando che siamo una squadra competitiva".

L'allenatore interista difende così il suo operato ed è convinto di poter restare sulla panchina nerazzurra: "La società mi ha fatto sentire il suo sostegno anche e soprattutto dopo Crotone. Non conosco il futuro del Milan, sinceramente mi interessa molto poco. Ma so che futuro aspetta l'Inter, conosco la proprietà, le persone che ci guidano, le loro potenzialità e i valori che stanno trasmettendo. Ho percepito che dopo la delusione abbiamo cambiato registro puntando su concentrazione e voglia di ripartire subito - conclude -. Farlo in una partita così importante avrebbe doppio valore".