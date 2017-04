Inter, Pioli era pronto a lasciare: dimissioni respinte

Sabato sera, subito dopo la pesante sconfitta per 5-4 sul campo della Fiorentina, Stefano Pioli aveva deciso di rassegnare le dimissioni da tecnico dell'Inter manifestando la propria decisione al direttore sportivo Ausilio e a Zhang junior. Lo sostengono Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport secondo cui la dirigenza nerazzurra avrebbe respinto l'idea dell'allenatore chiedendogli di rimanere per affrontare nel migliore dei modi le ultime cinque giornate di campionato.



La rabbia dei dirigenti si sarebbe scatenata invece sui giocatori, finiti sotto accusa per le ultime gare che hanno allontanato l'Inter dalla zona Europa League. Uno scenario reso meno pesante dal clamoroso scivolone del Milan contro l'Empoli a San Siro che ha riaperto i giochi. La conferma di Pioli, che appare in ogni caso poco probabile, sarà comunque legata ai risultati della squadra da qui fino al 28 maggio, giorno in cui si concluderà il campionato.



Nell'immediato post partita di Firenze le parole dierano state durissime: "Purtroppo quella vista nel secondo tempo non può essere la mia squadra, la squadra che ha fatto bene fino a domenica scorsa, perché anche nel derby abbiamo dimostrato compattezza - aveva detto a Premium Sport -. Oggi lo abbiamo fatto per 45 minuti, poi c'è stato un blackout inspiegabile. E' stata un prestazione troppo brutta per essere nostra.".