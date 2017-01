Inter, non solo Murillo: le prodezze di Bergomi e Maicon. Video

La fantastica rovesciata con cui Jeison Murillo ha sbloccato il risultato a San Siro nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Bologna, match poi vinto 3-2 dall'Inter ai supplementari, sta facendo il giro del mondo: il gesto tecnico del difensore centrale colombiano non è di quelli che si vedono tutti i giorni. Ma per i tifosi interisti assistere a una prodezza del genere da parte di un difensore non è una novità assoluta. Gli esempi nel passato più o meno recente, infatti, non mancano. Ne abbiamo scelti due. Il primo in ordine cronologico risale al 27 marzo 1988 quando al Meazza l'Inter di Trapattoni, che l'anno dopo si sarebbe laureata campione d'Italia vincendo lo scudetto dei record, batte 4-2 la Roma: la rete del 2-0 è firmata da Beppe Bergomi, a segno con un incredibile destro a incrociare dal limite dell'area che sbatte sulla traversa e si insacca. Decisamente più vicino nel tempo il gioiello di Maicon che, il 16 aprile 2010, segnò l'1-0 contro la Juventus con un gioco di prestigio al limite dell'area: sombrero ai danni di Amauri, palleggio e destro nell'angolino a trafiggere Buffon. La partita terminò 2-0 (di Eto'o il secondo gol nerazzurro) e l'Inter di Mourinho poco più di un mese dopo festeggiò lo storico Triplete.