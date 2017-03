Inter-Milan, derby a casa Suning

L'Inter torna dopo due anni a giocare l'International Champions Cup, il prestigioso tornei ad inviti in giro per il mondo durante l'estate, e il debutto sarà di altissimo livello perchè il 24 luglio sfiderà i cugini del Milan. Sarà un derby speciale per i nerazzurri perchè il match si giocherà in Cina, a Nanchino, la città che ospita la sede della holding Suning, proprietaria della maggioranza del club.

La gara si disputerà al Nanjing Olympic Sports Center, lo stadio dello Jiangsu Suning, e sarà speciale perchè sarà appunto la prima volta in Cina dell'Inter da quando ha cambiato proprietà. Il rapporto tra il club nerazzurro e la nazione asiatica dura però da quasi 40 anni, come raccontato da Walter Zenga a Shanghai: "Ero presente quando l'Inter venne in visita in Cina nel 1978, primo club italiano. Fu l'ultima partita di Mazzola e io, fresco vincitore della Coppa Italia Primavera, fui aggregato alla squadra perché Bordon era impegnato con la Nazionale per i Mondiali in Argentina".

Il derby tra Inter e Milan in Cina si aggiunge ad un'altra sfida stellare già ufficializzata dall'International Champions Cup ovvero il Clasico tra Barcellona e Real Madrid che si disputerà il prossimo 29 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami, negli Stati Uniti. Da notare che oltre alla stracittadina il Milan giocherà sempre in Cina, a Guangzhou, contro il Borussia Dortmund il 18 luglio.