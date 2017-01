Giorni di rumors di mercato attorno a Lionel Messi, la stampa inglese lo vorrebbe vicino al Manchester City. E l'Inter? Da sempre l'argentino è un pupillo del club nerazzurro ma sembra resterà un sogno irrealizzabile come ha detto Massimo Moratti: "Non ho mai sentito citare Messi. Può darsi che si stia organizzando un grande colpo per il futuro, ma non hanno mai parlato dell'argentino". L'ex presidente ha parlato all'Ansa dopo aver pranzato con Steven Zhang.





A proposito della proprietà cineseha aggiunto: "Mi hanno gentilmente invitato. Suning sta facendo molto bene. C'è un clima sereno in società che si riflette anche sulla squadra". L'ex patron, ancora vicino all'ambiente con il suo tifo ma anche come 'consulente' di, promuove poi il nuovo tecnico Stefano: "E' un ottimo allenatore e i risultati lo dimostrano. L'Inter sta attraversando un momento positivo che fa ben sperare. Champions? Dobbiamo pensare partita per partita. Poi vedremo dove si arriverà. Sembra antipatico continuare a dirlo ma è la cosa giusta da fare".