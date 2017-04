Inter in castigo: riposo cancellato e da giovedì tutti in ritiro

Dopo la figuraccia rimediata ieri allo Scida col Crotone la dirigenza dell'Inter si è riunita alla Pinetina e ha deciso di annullare il giorno di riposo previsto oggi (lunedì 10 aprile) e di anticipare a giovedì il ritiro in vista del derby di sabato alle 12.30. Tra i più infuriati per la sconfitta in Calabria c'è il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Auslio che ha definito inaccettabile l'approccio dei giocatori alla gara.

Oltre alla cancellazione del giorno di riposo, per i calciatori vi è anche la beffa del ritiro 'punitivo' anticipato ad Appiano Gentile due giorni prima del big match di San Siro contro il Milan. I ko con Sampdoria e Crotone fanno traballare la panchina di Stefano Pioli che verà visionato attentamente da Steven Zhang, in arrivo dalla Cina in settimana insieme a Zhang Jindong anche per sostenere la squadra in vista della stracittadina.