"Continuità" è la parola chiave che può aprire all'Inter le porte per arrivare al terzo posto che vale la Champions League e in futuro per vincere lo Scudetto. Lo sottolinea il capitano nerazzurro Mauro Icardi in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Dobbiamo acquisire una mentalità vincente. Non possiamo mostrarla solo in alcune partite, è la continuità ad alto livello la dote che fa la differenza".

L'attaccante argentino è convinto che il terzo posto sia ancora raggiungibile nonostante i 6 punti di ritardo dal Napoli: "Credo fortemente nel terzo posto, ci crediamo tutti, l'obiettivo è sempre quello. Abbiamo il dovere di provarci fino in fondo, io sono molto fiducioso". Certo è che il ko casalingo con la Roma ha frenato queste aspirazioni europee: "Bisogna sempre lasciarsi alle spalle i risultati negativi e guardare avanti. Specialmente quando si è stati all'altezza dell'avversario".

Secondo alcuni il salto di qualità potrebbe arrivare con un nuovo allenatore, un vincente alla Simeone, ma Icardi preferisce concentrarsi su Stefano Pioli e lo promuove e pieni voti: "Non dobbiamo deconcentrarci o riempirci la testa di situazioni non reali, anche se sono aspetti che fanno parte del calcio. Il nostro allenatore è Pioli e dobbiamo fare il massimo per aiutarlo, come lui ha fatto col nostro gruppo. Ha tirato fuori il meglio di noi, ha cambiato tutto e abbiamo già fatto un salto di qualità notevole, da quando è arrivato a oggi".

A chi lo critica per essere poco nel vivo del gioco, Icardi risponde: "Sento sempre dire che sono fuori dagli schemi, che dovrei partecipare di più alle manovre d'attacco della squadra, ma mi sono un po' stancato di questi discorsi. Se andate a controllare i miei assist, io in questa stagione ne ho contati già 8. Il mio contributo lo do anche con passaggi vincenti". Sul futuro Maurito non ha dubbi, vuole restare e diventare come Javier Zanetti: "Javier ha mostrato il suo attaccamento all'Inter restandoci fino a fine carriera. Ha unito i fatti alle parole, arrivando in cima all'Europa. Io ho un contratto fino al 2021, quando starà per finire vedremo, ridiscuteremo. Accade sempre così. Ma io voglio restare qui".