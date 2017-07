Mauro Icardi parla da capitano. L'argentino è arrivato in ritiro a Riscone di Brunico per mettersi agli ordini di Luciano Spalletti. L'impatto con il nuovo allenatore della 'Beneamata' è stato molto positivo: "Dentro il campo non l'ho visto molto, si vede che è carico e ci ha fatto sapere subito le sue idee. Ci ha già detto dove migliorare, tutti abbiamo capito quello che vuole fare", spiega il bomber nerazzurro in una intervista ai microfoni di 'Premium Sport'.

Icardi, dopo una stagione positiva sotto il profilo personale, ma pessima sotto quello di squadra, non ha dubbi sugli obiettivi dell'Inter in vista del prossimo anno: "Manca solo Medel, ma siamo tutti qua e stiamo lavorando bene. Io sono ancora fuori per un infortunio, ma già dalla settimana prossima conto di tornare in gruppo. Sappiamo tutti quello che è l'obiettivo del club, giocare la Champions. Noi iniziamo adesso a lavorare per fare un anno importante", assicura 'Maurito'.

Impossibile non parlare di mercato. Anche in questo caso l'argentino non ha dubbi e lancia un messaggio forte e chiaro a Ivan Perisic, corteggiato dal Manchester United di Jose Mourinho: "Borja Valero ci aiuterà tantissimo con i suoi assist, poi ha qualità che conoscono tutti in Italia. Per quanto riguarda Perisic sono cose di cui non si parla nello spogliatoio, se non è contento deve andare via come ha detto il mister. Deve fare quello che lo rende felice", conclude il capitano interista.