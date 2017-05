Samir Handanovic è rimasto molto legato all'Udinese e alla zona, tanto che prima di tornare a casa in Slovenia e poi andare in Croazia per le vacanze, ha fatto tappa in Friuli per acquistare prodotti locali. E ha confidato ad alcuni amici: "Qui a Udine sono stato molto bene, serbo ottimi ricordi, ho ancora degli amici e, perché no, se mi volessero, potrei anche pensare un domani di venire a terminare la mia carriera proprio qui dove nascono molti portieri da serie A".

Il 32enne portiere ha un contratto fino 2019 con l'Inter, non sembrano esserci margini per un suo addio alla maglia nerazzurra ma per il futuro non è escluso che torni proprio a Udine per terminare la carriera. Il presente dei bianconeri si chiama Meret e Scuffet, due giovani portieri dei quali Handanovic dice: "Fossi in Pozzo per la prossima stagione punterei su Meret o Scuffet come titolare, sceglierei uno dei due e l'altro lo darei per un anno in prestito a una squadra di massima divisione in Italia o in Europa, poi fra un anno certamente si ritroverà con due campioni".