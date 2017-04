In occasione della presentazione della partnership (base minima biennale) tra Inter e l'azienda motociclista varesian Swm, torna a parlare Roberto Gagliardini, assente nel match perso 2-1 dai nerazzurri a Crotone per un problema alla caviglia destra. L'ex centrocampista dell'Atalanta vuole però tornare a disposizione di Pioli per il derby di sabato contro il Milan: "Sto meglio, la mia volontà è quella di esserci. Oggi penso di toccare il pallone. Abbiamo sbagliato qualcosa a livello di atteggiamento e tatticamente. Ma da sabato ci sarà l'opportunità di rilanciarsi".

Tornando al match in Calabria avevano destato stupore le dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio che aveva parlato di atteggiamento sbagliato e indegno: "Non sono d'accordo con alcune parole, dette magari a caldo. Lui pensa questo, noi dobbiamo capire perché lo ha detto, magari c'è un velo di verità ma dobbiamo lavorare perché non accada più". Dopo due ko consecutivi che hanno minato definitivamente la rincorsa alla Champions, l'Inter cerca il pronto riscatto nel derby: "Siamo arrabbiati, dobbiamo esserlo. Una società come la nostra non può permettersi di avere momenti di flessione così evidenti. Sabato dovremo essere bravi di dimostrarlo. Ognuno di noi sa di aver dato qualcosa in meno rispetto a qualche settimana fa. L’importante adesso è pedalare, correre".