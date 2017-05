Non c'è davvero pace per Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. Il brasiliano, reduce da una stagione deludente (per usare un eufemismo) con la maglia dell'Inter, è stato il protagonista negativo di uno spiacevole episodio nel corso della sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Quando al 41esimo della ripresa, Stefano Vecchi si è giocato l'ultimo cambio, inserendo Banega al posto di Medel, il brasiliano ha abbandonato polemicamente la panchina, rientrando negli spogliatoi con qualche minuto di anticipo. Non proprio una mossa saggia per un giocatore che si sta giocando la riconferma in vista della prossima stagione.

Nella giornata di lunedì, il classe 1996, ha preferito correre ai ripari scusandosi per il proprio atteggiamento: "Interistas e colleghi di lavoro, ieri durante la partita Lazio e Inter, improvvisamente ho avuto un atteggiamento sconsiderato e inadeguato quando ho lasciato il campo prima della fine della partita – si legge sul profilo ‘Facebook’ del giocatore -. Dopo aver superato il calore della mia decisone, con calma e con il sostegno della mia famiglia, ho potuto constatare che un tale atteggiamento è contrario alla sportività e ai miei valori professionali. Riconosco il mio errore e vorrei registrare le mie scuse sincere a tutti i nerazzurri (che mi hanno sempre sostenuto) e ai miei compagni di squadra!", si legge.

Fino a questo momento, Gabigol ha collezionato un bottino piuttosto magro di minuti e, soprattutto, di presenze. In campionato, il brasiliano ha disputato la miseria di 111 minuti in 9 occasioni. L'unica rete con la maglia dell'Inter in partite ufficiali è arrivata nel corso della sfida con il Bologna alla 25esima giornata.