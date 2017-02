si è finalmente sbloccato, con ladecisiva aha lasciato il primo segno nella sua avventura all'. Ora il brasiliano vuole più spazio: "Sì sono molto contento per il primo gol, ho lavorato tanto per questo. E' stato un giorno speciale per me ma adesso voglio fare ancora di più. E spero di giocare un po' di più per conquistare la Seleçao". L'ha aggiunto: "Sarebbe un onore vestire la maglia numero 10 nerazzurra".Nell'intervista con Premium Sportha detto sulla: "Agli amici avevo detto che poteva essere un giorno particolare per me, dato che all'andata avevo esordito proprio contro i rossoblù. Dopo ho anche segnato, nello stadio del primo gol di Ronaldo, ho esultato tanto con i compagni e i tifosi. Se avevo capito prima che sarebbe successo qualcosa? No, la verità è che ero pronto e preparato per giocare. E quando sei pronto, tutto può succedere".Il brasiliano chiude promettendo cheper festeggiare questo primo gol: "Sì una volta la faremo con tutti i ragazzi. Mi piace molto la carbonara".