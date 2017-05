Inter: esonerato Pioli, squadra a Stefano Vecchi

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Inter. Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il club nerazzurro ha sollevato dall'incarico l'allenatore, subentrato a De Boer lo scorso 8 novembre. Per le ultime tre partite di campionato che vedranno l'Inter affrontare Sassuolo e Udinese in casa e Lazio all'Olimpico, la squadra sarà affidata a Stefano Vecchi, già in panchina contro il Crotone subito dopo l'esonero dell'olandese. Questo il comunicato della società nerazzurra.

"F.C. Internazionale Milano comunica di aver sollevato l'allenatore Stefano Pioli ed il suo staff tecnico dalla guida della prima squadra. L'Inter ringrazia Stefano ed i suoi collaboratori per la dedizione ed il duro lavoro svolto per il Club durante gli ultimi sei mesi di quella che si è rivelata una stagione difficile. L'attuale tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, è stato incaricato della gestione della prima squadra con effetto immediato e per le tre partite stagionali ancora da giocare. La società inizierà fin da ora a lavorare in vista della prossima stagione sportiva"