Clima molto pesante a San Siro per Inter-Sassuolo: gli ultras nerazzurri della Curva Nord fischiano pesantemente la squadra durante il riscaldamento e poi, dopo aver esposto diversi striscioni di contestazione, al 20' del primo tempo hanno lasciato vuoto il settore dello stadio. "A lavorare, andate a lavorare", "Bastardi non siete degni", "Siete una squadra di m..., avete rotto i c...", alcuni tra i cori contro la squadra.

Gli striscioni, uno dopo l'altro, recitano: "Stagione 2016/2017: stendiamo un velo pietoso...", con tanto di gigantesco telo bianco, "Mr. Zhang: se manca il gatto i topi ballano", "Buttare per buttare i milioni... Fate giocare la Primavera, non questi buffoni", "Zhang: qualcuno ha già dimostrato che spendendo milioni e milioni si possono fare pesanti figure di m... Ecco, noi vogliamo vincere, non fare figure di m...!". Poi, dopo circa 20 minuti, la Curva Nord si svuota: "Visto che il nostro sostegno non ve lo potete meritare, oggi vi salutiamo e ce ne andiamo a mangiare".

Contestazione pesante alla squadra e ai giocatori, forti critiche alla proprietà cinese mentre l'unico a salvarsi è Stefano Pioli, esonerato a sorpresa in settimana. "Grazie mister Pioli! Unico attore interista in mezzo a una squadra di indegni e a una società di comparse", recita uno striscione, accompagnato dal coro: "Noi vogliamo Stefano Pioli".