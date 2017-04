"Ai tifosi dell'Inter chiediamo scusa per le ultime prestazioni, il derby è una partita particolare e avremo l'occasione di rifarci. Abbiamo il dovere di fare un finale di stagione all'altezza di questo club". Così, dialogando con i sostenitori interisti su Twitter, Antonio Candreva parla del momento difficile dei nerazzurri reduci da un solo punto conquistato nelle ultime tre partite contro Torino, Sampdoria e Crotone. Soprattutto la clamorosa debacle allo Scida sembra avere lasciato il segno all'interno dello spogliatoio e ora Candreva vuole l'immediata rivincita sabato contro il Milan: "Sappiamo quanto conta il derby, vogliamo gioire col nostro pubblico".



"Il derby è la partita che tutti i tifosi aspettano - prosegueche segnò nella stracittadina di andata conclusasi 2-2 -. E' sentitissimo anche da parte di noi giocatori, sappiamo quanto conta per i tifosi e cercheremo di pensare anche a loro per gioire insieme". Il primo derby della storia alle 12.30 sarà visto in tutto il mondo,compresa. "In campo si pensa meno a queste cose - conclude l'ex laziale -. Si pensa a vincere e a far gioire i tifosi allo stadio. Poi si pensa a tutto il resto".