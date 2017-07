Inter, Gabigol non convocato per il ritiro

La nuova era dell'Inter targata Luciano Spalletti è pronta a partire. Da giovedì, infatti, scatterà il ritiro nerazzurro per preparare la prossima stagione, dopo che l'ultima annata è stata caratterizzata da enorme confusione (in campo e fuori) e risultati ben al di sotto delle aspettative. Tra i giocatori che inizieranno gli allenamenti a Brunico, però, non ci sarà Gabigol, il cui nome non compare nell'elenco dei chiamati dall'ex allenatore della Roma. Il brasiliano, arrivato in Italia la scorsa estate e che ha racimolato solo qualche scampolo di partita nel suo primo anno in nerazzurro, ha ottenuto una sorta di permesso di mercato. Se entro lunedì non troverà una sistemazione in prestito, allora raggiungerà i compagni in ritiro. Oltre a quello di Gabigol, non compaiono nemmeno i nomi di Brozovic, Perisic ed Icardi. I giocatori, impegnati con le loro nazionali, si uniranno alla squadra il prossimo 10 luglio.

Ecco la lista completa dei convocati: Tommaso Berni, Samir Handanovic, Daniele Padelli, Marco Pissardo, Joao Miranda, Jeison Murillo, Cristian Ansaldi, Andrea Ranocchia, Federico Valietti, Zinho Vanheusden, Marco Sala, Geoffrey Kondogbia, Xian Emmers, Naval Da Costa Joao Mario, Niccolò Belloni, Nicolò Zaniolo, Stephen Danso, Andrea Pinamonti, Rigoberto Rivas, Jonathan Biabiany, Samuele Longo, Enrico Baldini, Jens Odgaard e Matteo Rover. Presenti, invece, i nuovi baby acquisti Zaniolo e Odgaard, oltre al neo arrivato Padelli.