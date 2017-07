Inter: Borja Valero, visite e poi subito in ritiro

Lunedì intenso per il nuovo acquisto dell'Inter Borja Valero. Lo spagnolo ex Fiorentina, arrivato domenica a Milano, questa mattina si è sottoposto alle visite mediche al centro Humanitas di Rozzano e, come mostrato dal club nerazzurro sul suo profilo Instagram, ha incontrato e conosciuto alcuni dei suoi futuri compagni tra cui Mauro Icardi, Yuto Nagatomo, Danilo D'Ambrosio e i potenziali partenti Eder, Gabigol e Ivan Perisic.

Una volta superati i controlli medici, compresi quelli di idoneità al Coni, Borja Valero passerà in sede per la firma sul contratto (triennale da 3 milioni netti a stagione) e successivamente partirà con gli altri alla volta di Riscone di Brunico dove si aggregherà al gruppo che sta già lavorando agli ordini di Luciano Spalletti e che ieri in amichevole ha battuto 2-1 gli austriaci del Wattens coi gol dei giovani Pinamonti e Rover. Lo spagnolo, 32 anni, sarà il perno del centrocampo della nuova Inter che per lui verserà alla Fiorentina 5,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus.