Inter, blindato Candreva: rifiutati 30 milioni dal Chelsea

L'Inter blinda Antonio Candreva: il club nerazzurro ha ricevuto e rispedito al mittente un'offerta di 30 milioni di euro dal Chelsea per il 29enne esterno romano, arrivato la scorsa estate dalla Lazio e che in questa stagione ha già segnato 5 gol tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Nonostante le lusinghe del club londinese allenato da Antonio Conte, capolista in Premier League, l'Inter ha stroncato sul nascere qualsiasi tipo di trattativa considerando il giocatore assolutamente incedibile.



E in vista del mercato estivo, la società nerazzurra ha già individuato un rinforzo nel reparto difensivo: piace - e molto - Konstantinos, valutato dallacirca. Chi invece è già arrivato è Trent Lucas, difensore australiano classe 1992: il giocatore, proveniente dalrimarrà in prestito fino al 30 giugno e indosserà la maglia nerazzurra