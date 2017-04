Inter: assegno in bianco per convincere Simeone

L'Inter ha deciso: vuole Diego Pablo Simeone ad ogni costo per la prossima stagione. Dopo l'ennesima brutta figura con la Fiorentina il club nerazzurro si è convinto a non confermare Stefano Pioli e puntare nuovamente sul tecnico dell'Atletico Madrid che ha superato Antonio Conte nella lista delle preferenze. Per convincere il 'Cholo' a lasciare la Spagna con un anno d'anticipo sulla scadenza del contratto serve però una proposta da urlo.

Secondo il 'Corriere dello Sport', l'Inter e la proprietà Suning metteranno sul piatto un contratto di 4 anni con ingaggio superiore ai 10 milioni di euro netti e soprattutto la possibilità di avere carta bianca nelle decisioni in sede di mercato. Insomma, il 'Cholo' sarebbe il profilo ideale per guidare l'ennesima ricostruzione. Non sarà comunque facile portarlo via da Madrid a meno che l'Atletico riesca a centrare il traguardo della Champions dopo le due finali perse nel 2014 e nel 2016: inoltre i nerazzurri sperano di far valere la grande amicizia con Javier Zanetti e il forte legame che sempre c'è tra Simeone e l'Inter.