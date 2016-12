Inter, anche la Pinetina ora parla cinese

Cambio epocale in casa Inter: lo storico centro sportivo di Appiano Gentile, inaugurato nel 1962 e conosciuto da tutti come "la Pinetina" cambia denominazione e da oggi si chiamerà Centro sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio dalla società neroazzurra attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito.



Queste le parole con cui Michael Gandler (Chief Revenue Officer) e Robert Faulkner (Chief Communications Officer) hanno presentato l'iniziativa: "Stiamo lavorando parecchio con Suning su un programma di diritti e vantaggi economici sull’espansione di Suning che sta cercando di radicarsi anche in Europa. Il nome del centro sportivo lascia intatto il ricordo della famiglia Moratti perché Suning comprende benissimo il legame indissolubile con chi ha fatto la storia del club. Abbiamo valorizzato la società, ci sono 100 milioni di tifosi interisti in Asia e abbiamo la fortuna di poter sviluppare questo bacino grazie ai rapporti della proprietà con quella parte del mondo".





I due dirigenti hanno poi colto l'occasione per parlare anche del futurodell': "Abbiamo aperti diversi tavoli di confronto per avere anche nuove sponsorizzazioni. Siamo orgogliosi di essere partner della Pirelli, non siamo interessati a guardare oltre questo accordo.