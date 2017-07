Europa League: sorpresa nella classifica a punti, Inter prima

La Uefa ha stilato una classifica a punti dell'Europa League, a partire dall'edizione del 1971, assegnando due punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio. Sorprendentemente in prima posizione c'è l'Inter, che in ventisei partecipazioni ha conquistato 221 punti, vincendo il trofeo per ben tre volte.

Al secondo posto si piazza il Club Bruges, che ha totalizzato 195 punti in ventotto partecipazioni; chiude il podio il Tottenham a quota 192 punti totalizzati però in sole 15 presenze nella seconda competizione più importante d'Europa. Nelle prime dieci posizioni troviamo anche la Juventus, che si piazza all'ottavo posto con 120 punti in quattordici presenze. Delude invece il Milan, che si piazza im 80esima posizione con 85 punti, totalizzati però in sole nove partecipazioni.

La classifica (prime dieci posizioni)

1. FC Internazionale Milano, 221 punti

2. Club Brugge KV, 195 punti

3. Tottenham Hotspurs FC, 192 punti

4. Sporting Clube de Portugal, 191 punti

5. RSC Anderlecht, 181 punti

6. PSV Eindhoven, 175 punti

7. Juventus, 170 punti

8. AFC Ajax, 170 punti

9. Liverpool FC, 166 punti

10. VfB Stuttgard, 162 punti