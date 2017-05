Argentina, Sampaoli convoca Icardi

La tanto attesa fumata bianca è arrivata: Mauro Icardi è stato convocato nell'Argentina. Il nuovo ct Jorge Sampaoli, che si appresta a chiudere la sua stagione in Liga al Siviglia, ha diramato la lista dei 20 che parteciperanno alle due amichevoli in programma per l'Albiceleste: il 9 giugno, a Melbourne, ci sarà la sentitissia sfida al Brasile. Quattro giorni dopo, tocca a Singapore affrontare i vicecampioni del mondo. Che, da oggi, potranno contare sull'attaccante dell'Inter.

Torna a vestire la casacca dell'Argentina, quindi, il numero 9 nerazzurro, che ha avuto modo di difendere i colori della sua Nazionale solo una volta, il 16 ottobre 2013. Per lui, solo 7 minuti contro l'Uruguay. Finisce l'ostracismo iniziato da Edgardo Bauza, ex ct, nei confronti del capitano dell'Inter dopo le vicende extra-calcistiche che hanno coinvolto l'ex Samp, a cui ovviamente vanno aggiunte le difficoltà ad inserirsi nel reparto avanzato più forte del mondo, con gente come Messi, Di Maria, Aguero, Higuain e Dybala. La sua prima convocazione dopo due anni e mezzo è insomma un premio di consolazione per Icardi che, nonostante 24 gol in campionato, dovrà ancora rinunciare al sogno di giocare la Champions con i colori nerazzurri.

Chi è alla sua prima convocazione in assoluto in Nazionale maggiore, invece, è Alejandro Gomez. Il 'Papu', protagonista assoluto del miracolo Atalanta, è stato premiato per i suoi 14 gol e 7 assist in campionato finora. Per lui, solo un trascorso nell'Under 20, con cui ha vinto il Mondiale nel 2007.Tra i convocati, oltre ad Icardi e Gomez, ci sono altri tre giocatori che militano in Serie A: l'altro interista è Banega, ma troviamo anche i nomi del laziale Biglia e degli juventini Higuain e Dybala.