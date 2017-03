Serie A, Udinese-Juventus 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Udinese-Juventus 1-1, giocata oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 27a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Friuli.

Udinese-Juventus 1-1, nella 27a giornata di Serie A. Arriva il primo pareggio in campionato per la squadra di Allegri, alla Dacia Arena infatti l'Udinese ferma sull' 1 a 1 la capolista. In virtù di questo pareggio la Juve stacca la Roma, seconda in classifica, di otto lunghezze; l'Udinese, dopo tre sconfitte consecutive, torna a fare punti e rimane al 14esimo posto a quota 30. Un gol per tempo tra Udinese e Juventus, i padroni di casa vanno in vantaggio al 37' minuto con Duvan Zapata abile a vincere un corpo a corpo con Bonucci e a battere a rete. Nella ripresa si registra la reazione dei bianconeri con lo stesso Bonucci che al 60' minuto con uno stacco di testa su punizione calciata da Dybala realizza il gol del pareggio. A nulla serve il forcing finale della squadra di Allegri, l'Udinese si difende con ordine e porta a casa un punto importante.



TABELLINO

Udinese-Juventus 1-1

MARCATORI: 37' Zapata (U), 60' Bonucci (J).

UDINESE (4-5-1): Karnezis 5,5; Samir 5,5, Danilo 6, Widmer 6, Felipe 6; Fofana 6,5 (39' Badu 5,5), De Paul 6 (75' Angella 6), Jankto 5,5, Hallfredsson 6, Zapata 7; Perica 6,5 (85' Matos sv).

A disp. , Scuffet, Perisan, Gabriel Silva, Heurtaux, Kums, Ali Adnan, Balic, Ewandro.

All. Luigi Delneri 6.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6; Chiellini 6 (55' Benatia 6) , Alex Sandro 5,5, Bonucci 6, Dani Alves 5,5; Pjanic 6, Khedira 5,5; Cuadrado 6 (70' Pjaca 5,5) , Higuain 5, Mandzukic 5,5; Dybala 5 (86' Rincon sv) .

A disp. , Neto, Audero, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, Marchisio, Asamoah.

All. Massimiliano Allegri 5,5.

ARBITRO: Antonio Damato 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 45' Jankto (U); 65' Hallfredsson (U); 68' Cuadrado (J); 76' Pjaca (J).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-7. REC.: pt 0, st 0





Arbitro: DAMATO 5,5 Nega alla Juventus un rigore che forse ci stava per un tocco di mani da parte di un difensore friuliano. Gestione dei cartellini ok.