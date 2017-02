Serie A, Torino-Pescara 5-3: pagelle e highlights. Diretta

Torino-Pescara 5-3, giocata oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Grande Torino.

Partita pazza all'Olimpico: Torino perfetto per tre quarti di gara, ma nel finale c'è solo il Pescara: finisce 5-3 per i granata. Primo tempo che si chiude sul 3-0 Toro grazie alle reti di Falque, Ajeti e Belotti. Nella ripresa segnano Ljajic e il Gallo, ma un'autorete di Ajeti dà il via alla rimonta abruzzese: doppietta di Benali che fissa il punteggio sul 5-3 finale. Torino che sale a quota 35, Pescara che rimane fermo a 9 in ultima posizione.



Nel primo tempo il Toro gioca a memoria e domina il Pescara: la sblocca Iago Falque con un sinistro sottomisura (10 in campionato per lui). Il raddoppio arriva con il primo gol dell'albanese Ajeti in stagione, seguito da una bella rete dal limite del solito Belotti. Prima frazione che si chiude con il Toro meritatamente avanti, in completo controllo del match.



La ripresa si apre con la rete di Ljajic (destro a giro con la complicità di Bizzarri) e la doppietta di Belotti, ma il Pescara non affonda e reagisce. Un'autorete dell'albanese Ajeti infonde nuova benzina nelle gambe dei ragazzi di Oddo, che accorciano con un piattone di Benali che trafigge Hart. Ancora Benali poco dopo supera l'estremo difensore inglese, approfittando del black-out granata: ma è troppo tardi, finisce 5-3.

TABELLINO



TORINO-PESCARA 5-3

MARCATORI: 2' Iago Falque (T), 10' Ajeti (T), 16' Belotti (T); 53' Ljajic (T), 61' Belotti (T), 73' Ajeti aut. (P), 75' Benali (P), 83' Benali (P).

TORINO (4-3-3): Hart 6,5; Ajeti 5,5, Barreca 6,5, De Silvestri 6, Moretti 6,5; Benassi 6,5, Lukic sv (56' Acquah 6), Obi sv (45' Gustafson 6,5); Belotti 7, Iago Falque 6,5, Ljajic 6,5 (81' Boyé sv). A disp.: Cucchietti, Padelli, Buongiorno, Molinaro, Zappacosta, Iturbe, Maxi Lopez. All.: Mihajlovic 6.

PESCARA (5-3-2): Bizzarri 4; Biraghi 5,5, Fornasier 5, Stendardo 5 (46' Coda 6), Zampano 5, Benali 6,5; Brugman 5 (57' Bruno 6), Kastanos 5 (27' Crescenzi 6), Memushaj 5; Verre 5,5, Caprari 5,5. A disp.: Fiorillo, Delli Carri, Maloku, Cubas, Mitrita, Muntari, Pepe, Cerri. All.: Oddo 5,5.

ARBITRO: Fabio Maresca 6.

NOTE: Ammoniti: Lukic (T), Coda, Fornasier, Stendardo (P).

Angoli: 5-0. Rec.: pt 2', st 3'.







TORINO VOTO VOTO PESCARA HART 6,5 4 BIZZARRI DE SILVESTRI 6 5 ZAMPANO AJETI 5,5 5 STENDARDO MORETTI 6,5 5 FORNASIER BARRECA 6,5 5,5 BIRAGHI BENASSI 6,5 5,5 VERRE LUKIC 6,5 5 BRUGMAN OBI 6,5 5 MEMUSHAJ IAGO FALQUE 6,5 6,5 BENALI BELOTTI 7 5 KASTANOS LJAJIJC 6,5 5,5 CAPRARI Sostituzioni Sostituzioni GUSTAFSON 6,5 6 BRUNO ACQUAH 6 6 CODA BOYE s.v. 6 CRESCENZI All. Mihajlovic 6 5,5 All. Oddo

LE PAGELLE COMMENTATE DI TORINO-PESCARA