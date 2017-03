Serie A, Torino-Palermo 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Torino-Palermo 3-1, giocata oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 27a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Grande Torino.



Torino-Palermo 3-1, nella 27a giornata di Serie A. Un immenso Belotti risolve in 8 minuti una gara fattasi difficile per il granata dopo il gol di Rispoli nel primo tempo: micidiale il Gallo che va a segno di testa, di destro e poi ancora di testa, sempre imbeccato da Ljajic. Il Toro ritrova la vittoria dopo due turni, mentre il Palermo incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Tempo di gioco effettivo: 29' nel primo tempo, 28' nella ripresa.



Il Toro fa la partita, ma è il Palermo a portarsi in vantaggio alla mezz'ora: azione personale di Rispoli che s'invola in posizione centrale e in prossimità dell'area fa partire un gran destro che sorprende Hart. Granata in confusione, solo nella ripresa arriva la reazione giusta, grazie agli ingressi di Maxi Lopez e Ljajic: su un corner contestato, Posavec esce a vuoto e Belotti di testa firma l'1-1 al 74'. Il Gallo si scatena e due minuti dopo, smarcato in area ancora da Ljajic, batte Posavec di destro. Palermo in 10 al 78' per la doppia ammonizione a Balogh, e tre minuti più tardi si chiude il match: punizione dalla sinistra di Ljajic, imperfetta uscita di Posavec e incornata vincente di Belotti, per il definitivo 3-1.



TABELLINO

Torino-Palermo 3-1

MARCATORI: 30' Rispoli (P), 74' Belotti (T), 76' Belotti (T), 81' Belotti (T).

TORINO (4-3-3): Hart 6; Zappacosta 6,5, Rossettini 6,6, Barreca 6,5, Moretti 6; Baselli 6, Gustafson 6 (61' Maxi Lopez 6,5), Lukic 5,5; Belotti 9, Iago Falque 5,5 (72' Iturbe 6), Boyé 5,5 (46' Ljajic 7).

A disp. Padelli, Cucchietti, Molinaro, De Silvestri, Ajeti, Acquah, Valdifiori, Remacle.

All. Sinisa Mihajlovic 6,5.

PALERMO (4-2-3-1): Posavec 5; Rispoli 7 (55' Morganella 5,5) , Andelkovic 6, Cionek 5 (85' Diamanti 6) , Aleesami 5,5; Gazzi 6, Chochev 6; Sallai 5,5 (64' Gonzalez 5,5) , Bruno Henrique 6, Balogh 5; Nestorovski 5,5.

A disp. , Fulignati, Vitiello, Goldaniga, Sunjic, Embalo, Jajalo, Trajkovski, Bonfiglio, Lo Faso.

All. Diego Lopez 5,5.

ARBITRO: Nicola Rizzoli 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 27' Balogh (P); 33' Rispoli (P); 56' Sallai (P); 78' Balogh (P).

ESPULSI: 78' Balogh (P).



: 11-1.: pt 0, st 3

LE PAGELLE

Arbitro: RIZZOLI 6 Gara priva di episodi difficili da giudicare, un dubbio solo sul corner che genera il pari granata, contestato dai palermitani che volevano la rimessa dal fondo.