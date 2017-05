Serie A, Torino-Napoli 0-3: pagelle e highlights. Diretta

Torino-Napoli 0-5, giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 36a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Grande Torino.

Al Grande Torino il Napoli travolge 5-0 i granata e sorpassa, almeno per qualche ora, la Roma al secondo posto. Napoli in vantaggio dopo solo 7’: passaggio filtrante di Allan per Callejon che batte Hart in diagonale. Granata in difficoltà, e i partenopei rischiano di dilagare: al 19’ azione simile a quella del gol, con Ghoulam che serve l’assist e Callejon che, stavolta, calcia di poco a lato. Un minuto dopo, da una rimessa laterale lunga di Ghoulam, Mertens si presenta a tu per tu con Hart ma calcia oltre la traversa con un pallonetto. Il Toro prova a reagire: al 23’ tiro alto dal limite di Ljajic, al minuto 26 debole girata di Belotti che non impensierisce Reina. Al 31’ Hamsik entra in area e serve Insigne, il cui pallonetto termina alto. 39’, Belotti si libera fuori area ma calcia nettamente a lato. La ripresa sembra promettere equilibrio: al 48’ Reina respinge con i pugni un potente diagonale di Benassi; al 56’ Boyè sfiora il palo con un destro a giro. Poi solo Napoli: al 60’ Allan recupera palla sulla destra e serve Mertens, passaggio all’accorrente Insigne che sigla il 2-0. Lo show prosegue: al 72’ Insigne innesca Mertens che batte Hart per il 3-0. Passano 4’ e arriva il poker: cross dalla sinistra di Ghoulam, e intervento in scivolata di Callejon dalla parte opposta. 4-0. Non è finita, al 78’ Callejon serve in area Zielinski che segna il quinto gol napoletano. La squadra di Sarri a questo punto si accontenta, e il Toro evita una punizione più pesante.

TABELLINO

Torino-Napoli 0-5

MARCATORI: 7' Callejon (N), 60' Insigne (N), 72' Mertens (N), 76' Callejon (N), 78' Zielinski (N).

TORINO (4-2-3-1): Hart 6; Molinaro 5,5, Carlao 5, Zappacosta 5, Rossettini 5; Baselli 5,5 (75' Obi 5,5), Benassi 5,5 (52' Gustafson 5); Belotti 6, Ljajic 5,5, Iago Falque 5; Boyé 5,5 (59' Iturbe 5).

A disposizione: Padelli, Cucchietti, Castan, Barreca, Avelar, De Silvestri, Valdifiori, Lukic, Maxi Lopez.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5.

NAPOLI (4-3-3): Reina 6; Hysaj 6, Koulibaly 6,5, Ghoulam 6,5, Albiol 6,5; Allan 6,5 (63' Zielinski 7) , Jorginho 6, Hamsik 6,5 (66' Rog 6) ; Callejon 8 (82' Milik 6) , Mertens 7, Insigne 7.

A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Chiriches, Tonelli, Giaccherini, Diawara, Pavoletti.

Allenatore: Maurizio Sarri 7.

ARBITRO: Massimiliano Irrati 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 8' Baselli (T); 53' Gustafson (T); 57' Albiol (N).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-7.



RECUPERO: pt 0, st 0