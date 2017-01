Serie A: Sassuolo-Torino, gli highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA

Al Mapei Stadium finisce 0-0 tra Sassuolo e Torino, match valido per la 19a giornata di campionato di Serie A. Entrambe le formazioni non riescono mai a bucare la difesa avversaria, nonostante le occasioni che, in un modo o nell'altro, riescono a costruire. Belotti è il giocatore che si avvicina di più alla rete che potrebbe sbloccare la partita. Tutte e due le squadre non mutano la loro posizione in classifica, rimanendo incatenate alle loro posizioni.

Nella ripresa la formazione di casa si sveglia e si rende più pericolosa nei minuti iniziali. Ma dopo l'arrembaggio iniziale, i ritmi ritornano quelli della prima frazione di gioco. Il Sassuolo ritorva Berardi nell'ultimo quarto d'ora ma anche questo non muta l'andamento della gara. Cinque ammoniti nel secondo tempo (tre nel Torino e due nel Sassuolo).





Nel primo tempo le migliori occasioni capitano alla formazione ospite. Dopo un inizio di gara ben bilanciato da entrambi i lati, la squadra allenata danon riesce a cambiare marcia e a bucare le maglie difensive dei granata. I ragazzi di Mihajlovic invece spingono con tanta intensità, soprattutto sulla corsia disfiora la rete al 32’, al 36’ e al 43’ con una rovesciata pirotecnica.