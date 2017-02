Serie A, Roma-Torino 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Roma-Torino 4-1, giocata oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 18. Match valido per la 25a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

All'Olimpico, nella 25a giornata di Serie A, la Roma supera per 4-1 il Torino. Terza preziosa vittoria di fila per i ragazzi di Spalletti che salgono ora a quota 56 in vista della prossima trasferta contro l’Inter. Dopo l’ultima vittoria contro il Pescara, pesante scivolone per i granata che ristagnano a 35 punti in attesa della gara esterna contro la Fiorentina.

Prima frazione vivacissima e caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Sono i giallorossi a spingere con particolare veemenza ed al 10' passano in vantaggio grazie ad un preciso destro di Dzeko su assist di Nainggolan. Sulle ali dell’entusiasmo, al 17’ i padroni di casa trovano addirittura il raddoppio grazie ad un micidiale destro di Salah. Gli ospiti cercano di reagire ma l’attenta retroguardia capitolina regge l’urto.



Non cambia la musica nella ripresa dove il ritmo resta incalzante ed i padroni di casa capaci di dominare ancor di più la gara. Al 65’ è Paredes a firmare il tris con un terrificante destro da fuori area. Il Torino trova solo all’85’ il gol della bandiera con Maxi Lopez ma la Roma, mai doma, al 92’ cala il poker con il gol di Nainggolan su assist di Totti.



TABELLINO



ROMA-TORINO 4-1

MARCATORI: 10' Dzeko (R), 17' Salah (R); 65' Paredes (R), 85' Maxi Lopez (T), 90'+2 Nainggolan (R).

ROMA (3-4-2-1): Szczesny 6,5; Bruno Peres 7, Emerson Palmieri 7, Fazio 7; Juan Jesus 7, Manolas 7 (73' Vermaelen 6), Nainggolan 7,5, Paredes 7; Strootman 6,5 (82' Totti sv), Dzeko 7,5 (89' Perotti sv); Salah 7,5. A disp.: Alisson, Lobont, Mario Rui, Rudiger, De Rossi, Gerson, Grenier, El Shaarawy. All.: Spalletti 8.

TORINO (4-3-3): Hart 5,5; Barreca 6, De Silvestri 5, Moretti 5, Zappacosta 6; Baselli 6, Benassi 5,5 (71' Boyé 5), Lukic 5; Belotti 4,5, Iago Falque 4,5 (58' Iturbe 4), Ljajic 4 (79' Maxi Lopez 6,5). A disp.: Cucchietti, Padelli, Ajeti, Avelar, Acquah, Gustafson, Valdifiori. All.: Mihajlovic 5.

ARBITRO: Marco Guida 6,5.

NOTE: Ammoniti: Benassi, Lukic (T).



Angoli: 3-6. Rec.: pt 0', st 3'.

PAGELLE

ROMA voto 1. Szczesny Wojciech (POR) 6,5 3. Juan Jesus Guilherme (DIF) 7 13. Bruno Peres Da Silva (DIF) 7 15. Vermaelen Thomas (DIF) 6 20. Fazio Federico (DIF) 7 33. Emerson Palmieri Dos Santos (DIF) 7 44. Manolas Kostas (DIF) 7 4. Nainggolan Radja (CEN) 7,5 5. Paredes Leandro (CEN) 7 6. Strootman Kevin (CEN) 6,5 9. Dzeko Edin (ATT) 7,5 10. Totti Francesco (ATT) s.v. 11. Salah Mohamed (ATT) 7,5 Perotti s.v. All. Spalletti 8