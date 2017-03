Serie A, Roma-Napoli 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Roma-Napoli 1-2, giocata oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 27a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

All'Olimpico, nella 27a giornata di Serie A, il Napoli supera la Roma per 2-1. Prova di forza per i ragazzi di Sarri (espuso al 70’) che grazie ad una cinica doppietta di Mertens si portano ora a 57 punti in attesa di ricevere il Crotone. Pesante passo falso casalingo per i giallorossi che, capaci solo di accorciare nel finale con Strootman, ristagnano a quota 59 in vista della prossima trasferta a Palermo.



Primo tempo divertente e combattuto con grande spirito agonistico. Il Napoli spinge e pressa con grande determinazione mentre i padroni di casa, più attendisti, affidano la manovra d’attacco solo ad isolate ripartenze in contropiede. Al 26’ sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Mertens, abile a superare Szczesny in uscita con un delicato lob su assist di Hamsik. Troppo timida la reazione dei giallorossi che vanno così al riposo sotto per 1-0.Sostanzialmente non cambia la musica nella ripresa dove il ritmo resta incalzante e gli ospiti capaci di continuare a premere e trovare addirittura il raddoppio al 49’ ancora grazie a Mertens, lesto a battere nuovamente il portiere giallorosso su assist di Insigne. Disperata ma vana la reazione della Roma che con il gol di Strootman all’89’ riesce solo ad accorciare il passivo.

Tempo effettivo: si è giocato per 55 minuti (28'50" nel primo tempo e 26'50" nella ripresa).



TABELLINO

Roma-Napoli 1-2

MARCATORI: 26' Mertens (N), 49' Mertens (N), 89' Strootman (R).

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 6; Rudiger 6, Juan Jesus 6, Fazio 5 (53' Bruno Peres 6), Manolas 5; Nainggolan 6, Strootman 7; De Rossi 6,5 (79' Paredes sv), Perotti 5,5, Dzeko 5,5; El Shaarawy 6 (52' Salah 6,5).

A disp. , Lobont, Alisson, Vermaelen, Mario Rui, Emerson Palmieri, Grenier, Gerson, Totti.

All. Luciano Spalletti 5.

NAPOLI (4-3-3): Reina 8; Hysaj 6,5, Koulibaly 7, Ghoulam 7, Albiol 6,5; Jorginho 6 (66' Diawara 6) , Hamsik 6,5 (78' Milik sv) , Rog 6,5; Callejon 6, Mertens 8 (74' Zielinski sv) , Insigne 7.

A disp. Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Giaccherini, Allan, Pavoletti.

All. Maurizio Sarri 8.

ARBITRO: Luca Banti 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 17' Rog (N); 45' Manolas (R); 65' De Rossi (R); 90' Perotti (R).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-4. REC.: pt 0, st 5





Arbitro: BANTI 6 - Dirige una gara sicuramente non facile con preparazione e fermezza.