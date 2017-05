Serie A, Pescara-Palermo 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Pescara-Palermo 2-0, giocata oggi, lunedì 22 maggio 2017 alle ore 20:45. Match valido per la 37a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Adriatico.

Finisce 2-0 all'Adriatico la sfida tra. La gara che chiude la 37a giornata è già un anticipo della prossima stagione di, dato che ambedue le formazioni sono retrocesse nella serie cadetta., dopo 15 minuti, apre le marcature, insaccando di testa il cross didalla sinistra. Il raddoppio arriva all' 87’ con la prima rete stagionale disu assist di. La vittoria al Pescara mancava dal 19 febbraio.Nei primi minuti, com’era prevedibile, le due formazioni non si scoprono troppo, giocando su ritmi abbastanza blandi, ma le occasioni non mancano. Dopo 15 minutiscappa sulla corsia sinistra, mette la palla in mezzo edi testa, gonfia la rete, portando in vantaggio i suoi.prova a rispondere subito ma la sua conclusione si infrange sui guantoni di. Al 23’ Brugman calcia da 30 metri maè attento e la conclusione viene bloccata dal portiere. Al 38’ è ancora Fulignati a salvare i suoi, bloccando un filtrante nella sua area. Al 42’prende il primo giallo della gara stendendoa centrocampo. Per tutto il primo tempo ilcrea molto di più, costruendo almeno 3 occasioni limpide dove poter segnare.Nella ripresa, che si apre con l’uscita di, l’autore del gol, in favore di, ilè molto più attivo. Nei primi 5 minutisi rende pericoloso in due occasioni con due colpi di testa che escono di poco. Al 53’cerca la porta con una conclusione dal limite ma il pallone esce sul fondo. Al 56' ci prova anchema la sua conclusione finisce alta. Nonostante il giro di cambi, la gara prosegue sullo stesso binario.ha sui piedi due occasioni per raddoppiare ma riesce a sprecarle entrambe. Al 87', poi, arriva la rete che chiude la gara:sventaglia dalla sinistra,effettua un controllo a seguire e batte il portiere per il gol del 2-0.