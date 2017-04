Serie A, Pescara-Juventus 0-2: pagelle e highlights. Diretta

Pescara-Juventus 0-2, giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Adriatico.

Nella 32a giornata del campionato di Serie A, Pescara-Juventus finisce 0-2. Decide una doppietta di Higuain. Con questi 3 punti, la Juventus sale a quota 80 e, con il pareggio interno della Roma contro l'Atalanta, ha ora un vantaggio di otto punti. Sempre più critica la situazione del Pescara: la sconfitta, unita al blitz esterno dell'Empoli, condanna gli uomini di Zeman, a -12 dai toscani a 6 giornate dal termine.

Nel primo tempo, parte meglio il Pescara, vicino al gol dopo 30 secondi grazie ad un destro di Brugman bloccato in due tempi da Neto. I bianconeri, dopo 22 minuti, la sbloccano: Cuadrado conclude di destro verso la porta di Fiorillo, che respinge. Sulla ribattuta si fionda ancora il colombiano, che mette in area piccola un pallone che Higuain deve solo spingere in rete. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, i bianconeri raddoppiano: è ancora il Pipita, su suggerimento di testa di Mandzukic, a firmare la sua doppietta personale e il gol numero 23 in questo campionato. Primo tempo che si conclude con una conclusione di sinsitro di Dybala che esalta i riflessi di Fiorillo.

Nella ripresa, i bianconeri gestiscono la partita, mentre il Pescara prova a riaprirla. Entrano Verre, Benali e Bahebeck, ma il risultato non cambia. Con questa vittoria, e con l'1-1 di Roma-Atalanta, sono 8 ora i punti di vantaggio degli uomini di Allegri sui giallorossi. Un distacco che, a 6 giornate dalla fine del campionato, sa di ipoteca sul sesto scudetto di fila. Sempre più critica la situazione, invece, per gli uomini di Zeman: gli abruzzesi sono ultimi a quota 14, a 12 punti di distanza dall'Empoli.

Tabellino

Pescara-Juventus 0-2

MARCATORI: 22' Higuain (J), 43' Higuain (J).

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo 6; Biraghi 5, Zampano 6, Campagnaro 5,5, Coda 5,5; Bruno 5,5 (68' Bahebeck 5,5), Memushaj 6, Muntari 5 (57' Benali 5,5); Brugman 6 (77' Verre 5,5), Coulibaly 6; Caprari 5,5.

A disposizione: Bizzarri, Fornasier, Kastanos, Mitrita, Cubas, Milicevic, Cerri, Muric.

Allenatore: Zdenek Zeman 6.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto 6,5; Barzagli 6, Rugani 6,5, Lichtsteiner 6, Pjanic 5 (46' Rincon 6) ; Cuadrado 7 (87' Lemina sv) , Marchisio 5,5; Asamoah 6,5, Higuain 7,5, Mandzukic 6,5; Dybala 6 (54' Sturaro 5,5) .

A disposizione: Audero, Del Favero, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Mattiello, Dani Alves, Mandragora.

Allenatore: Massimiliano Allegri 7.

ARBITRO: Marco Di Bello 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 3' Muntari (P); 12' Pjanic (J); 39' Coulibaly (P); 57' Caprari (P); 89' Coda (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.

REC.: pt 0, st 4



Arbitro: Marco Di Bello 6 - Non si fa sfuggire di mano la gara, tirando fuori i cartellini gialli al momento giusto. Rimane soltanto qualche dubbio su due falli di Muntari e Coulibaly, sanzionabili in entrambi i casi con il secondo cartellino giallo e, quindi, l'espulsione.

Zeman 6: Non ha nulla da rimproverare ai suoi. Il Pescara parte anche meglio della Juventus, ma con questo Higuain c'è poco da fare. Nella ripresa contiene bene l'attacco bianconero e prova a riaprire la partita. La classifica è impetuosa, ma la prestazione è degna di nota.

Allegri 7: Pomeriggio perfetto per il tecnico bianconero. Paga la scelta di tenere i 4 big in campo. Prima ipoteca la partita, poi la gestisce, sostituendo precauzionalmente Dybala e togliendo Cuadrado a pochi minuti dal termine.