Serie A, Napoli-Palermo: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Napoli-Palermo, giocata domenica 29 gennaio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 22a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Paolo.



CLICCA QUI PER IL TEMPOREALE DI NAPOLI-PALERMO



Finisce 1-1 il posticipo tra Napoli e Palermo, in virtù dei gol di Nestorovski e Mertens. Per i padroni di casa arriva un pareggio inaspettato dopo 4 vittorie consecutive, ma allungano a 11 la striscia di imbattibilità interna. Partenopei che falliscono così l'aggancio al secondo posto e restano stabili al terzo con 45 punti. Gli ospiti, invece, interrompono la serie di 4 sconfitte e ottengono il primo punto con Lopez allenatore che li porta a quota 11 punti, ma scivolano al penultimo posto.



Risultato clamoroso al San Paolo. Rete palermitana in avvio con il colpo di testa di Nestorovski al 6' ben servito da Rispoli. Poi solo Napoli che si fionda alla caccia del pareggio, ma trova sulla sua strada un Posavec formato super. Almeno fino al 65', quando si fa scivolare tra le mani e sotto le gambe una conclusione innocua di Mertens che vale l'1-1. I partenopei continuano ad attaccare, ma Posavec riabbassa la saracinesca, Insigne sbaglia un gol già fatto e il risultato non cambia più.



NAPOLI-PALERMO 1-1



MARCATORI: 6' Nestorovski (P); 65' Mertens (N).

NAPOLI (4-3-3): Reina 6; Albiol 6, Ghoulam 6,5, Hysaj 6, Maksimovic 6; Allan sv (54' Zielinski 6), Hamsik 6,5, Jorginho 6 (63' Pavoletti 5,5); Callejon 6, Insigne 5,5, Mertens 6,5. A disp.: Rafael, Sepe, Chiriches, Maggio, Diawara, Giaccherini, Rog, Gabbiadini. All.: Sarri 6.

PALERMO (4-3-3): Posavec 5,5; Goldaniga 6,5, Gonzalez 7, Pezzella 5,5, Rispoli sv; Bruno Henrique 6, Chochev 6, Jajalo 6; Quaison 6 (88' Morganella sv), Nestorovski 6,5 (90' Sunjic sv), Trajkovski 5,5 (59' Aleesami 6). A disp.: Guddo, Marson, Andelkovic, Cionek, Embalo, Balogh, Lo Faso, Silva. All.: Lopez 6,5.

ARBITRO: Domenico Celi 6

NOTE: Espulso: Goldaniga (P) al 90'.

Ammoniti: Bruno Henrique, Jajalo, Quaison (P).



Angoli: 12-2. Rec.: pt 3', st 9'.

PAGELLE