Serie A, Milan-Sampdoria 0-1: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Milan-Sampdoria 0-1, giocata domenica 5 febbraio 2017 alle ore 12.30. Match valido per la 23a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol.

LEGGI LA CRONACA DI MILAN-SAMPDORIA

Il Milan rimedia la terza sconfitta consecutiva in campionato ed è in crisi nera. I rossoneri perdono 1-0 in casa contro la Sampdoria nel lunch match della 23a giornata di Serie A e ora la strada per l'Europa si complica: decisivo un rigore di Muriel al 70'.



Il pressing alto dei blucerchiati mette in difficoltà un Milan, rimaneggiato negli undici iniziali, in fase di manovra fin dai primi minuti: dopo un paio di iniziative personali di Deulofeu non concretizzate, al 23' Bertolacci impegna Viviano mentre tre minuti più tardi Donnarumma salva miracolosamente su Linetty. Nel finale di frazione si fanno pericolosi Bertolacci e Suso senza però trovare la via per il vantaggio.



La ripresa: partenza lanciata dei rossoneri che colpiscono un palo con Deulofeu e che sfiorano il gol con Pasalic che manda a fil di palo. La Sampdoria tiene botta e affonda il colpo al 70' quando Zapata perde palla, Quagliarella ne approfitta e viene atterrato in area da Paletta. Guida concede rigore, Muriel spiazza dal discetto Donnarumma. Nel finale Lapadula si divora un gol clamoroso, al 90' espulso Sosa per doppia ammonizione. Finisce 0-1: Milan in piena crisi, la Sampdoria espugna San Siro dopo cinque anni dall'ultima volta.