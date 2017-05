Serie A, Milan-Roma 1-4: pagelle e highlights. Diretta

Milan-Roma 1-4, giocata oggi domenica 7 maggio 2017 alle 20:45. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.



Notte da incubo per il Milan: i rossoneri perdono 4-1 a San Siro contro la Roma nel posticipo della 35a giornata di Serie A. I giallorossi grazie a questo successo risorpassano il Napoli al secondo posto: a segno Dzeko (doppietta), El Shaarawy e De Rossi (rigore) per la formazione di Spalletti e Pasalic per i padroni di casa. Espulso Paletta.



Il match si fa in salita fin da subito per la squadra di Montella: all'8' il tandem Deulofeu-Vangioni perde palla, Salah ne approfitta confezionando a Dzeko l'assist per il vantaggio del bosniaco in girata sotto l'incrocio dei pali. I rossoneri cercano di reagire ma la squadra di Spalletti fa paura al 18' quando Donnarumma devia sul palo il tiro a giro di Perotti dalla distanza. Cinque minuti più tardi acuto di Sosa con un tiro dalla distanza respinto da Szczesny. Al 28' la gara gira definitivamente: Dzeko di testa sul primo palo fa 1-0 su corner di Paredes. Nel finale dominio degli ospiti: Dzeko, Salah e Perotti hanno diverse chance per colpire, al 38' secondo palo colpito stavolta da Nainggolan. Si va al riposo sullo 0-2 tra i fischi di San Siro.



A inizio ripresa i rossoneri cercano di reagire senza però riuscire a creare pericoli: al 66' Emerson non chiude i conti dal cuore dell'area. Dieci minuti più tardi Pasalic riapre il match con un colpo di testa vincente sul secondo palo sul corner di Sosa prolungato da Ocampos. L'1-2 dura però solo due minuti: al 78' El Shaarawy finalizza la sponda di Dzeko e chiude virtualmente i conti. La partita non è però finita: all'86' Paletta stende Salah mentre sta calciando in area e viene espulso. De Rossi dal dischetto fissa il risultato sull'1-4 finale. La Roma tiene aperta una residua speranza per lo scudetto, il Milan perde la faccia e le speranze per un quinto posto ancora alla portata in caso di successo stasera: i rossoneri restano sesti a +3 su Inter e Fiorentina.

TABELLINO

Milan-Roma 1-4



MARCATORI: 8' Dzeko (R), 28' Dzeko (R), 76' Pasalic (M), 78' El Shaarawy (R), 87' De Rossi (Rig.) (R).

MILAN (4-3-3): Donnarumma 7; De Sciglio 4,5, Zapata 4,5, Vangioni 5 (69' Ocampos 5,5), Paletta 4,5; Deulofeu 5, Suso 5, Mati Fernandez 5 (46' Bertolacci 5); Sosa 4,5 (88' Gustavo Gomez sv), Pasalic 5,5, Lapadula 5.

A disposizione: Storari, Plizzari, Calabria, Honda, Montolivo, Gabbia, Locatelli, Cutrone, Bacca.

Allenatore: Vincenzo Montella 5.

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 6; Juan Jesus 7, Fazio 6,5, Emerson Palmieri 6,5, Manolas 6,5; Nainggolan 7,5 (71' Grenier 6) , Paredes 6,5; De Rossi 7,5, Perotti 7,5 (60' El Shaarawy 7) , Dzeko 8 (83' Bruno Peres sv) ; Salah 7.

A disposizione: Lobont, Alisson, Vermaelen, Mario Rui, Gerson, Totti.

Allenatore: Luciano Spalletti 7.

ARBITRO: Nicola Rizzoli 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 48' Vangioni (M); 58' Lapadula (M); 62' Bertolacci (M); 62' Manolas (R); 77' Ocampos (M).

ESPULSI: 86' Paletta (R).

ANGOLI: 8-6.



RECUPERO: pt 1, st 0