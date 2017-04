Serie A, Milan-Palermo 4-0: pagelle e highlights. Diretta

Milan-Palermo 4-0, giocata oggi domenica 9 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie A, Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.



Nella 31esima giornata di Serie A, il Milan cala il poker a San Siro e sorpassa l'Inter al sesto posto in classifica. I rossoneri battono 4-0 il Palermo davanti al proprio pubblico: a segno Suso, Pasalic, Bacca e Deulofeu. Torna Suso dal 1' e lo spagnolo è determinante già in apertura di partita: al 6' punizione pennellata dal limite che batte Fulignati e vale l'1-0. L'esterno di Montella è in giornata e al 20' propizia con un cross dalla destra il raddoppio di Pasalic con l'inserimento vincente sul secondo palo del croato. Sembra tutto facile per il Milan che non soffre e al 25' con Bacca manca la terza rete. I rosanero cercano di reagire con due iniziative di Jajalo e Chochev che non impensieriscono Donnarumma. Al 37' Bacca fa 3-0 con un colpo di testa in anticipo sul cross di Calabria dalla destra. Si va al riposo sul 3-0.



La ripresa si apre con lo stesso copione della prima frazione: i rossoneri sono padroni del campo, al 48' Deulofeu manca la chance per la quarta rete dei padroni di casa. Al 62' squillo degli ospiti con Diamanti che chiama Donnarumma all'intervento dal limite. Al 70' Deulofeu chiude i conti col 4-0 al termine di un contropiede personale. Nel finale diverse opportunità mancate da Kucka, Pasalic e il neoentrato Antonelli. Gonzalez viene espulso per doppia ammonizione: finisce 4-0, il Milan compie il sorpasso sull'Inter al sesto posto e tra sei giorni ci sarà un derby cruciale per il finale di stagione. Per il Palermo la salvezza è sempre più distante: brutta prova dall'inizio alla fine a San Siro per la squadra siciliana.





Milan-Palermo 4-0

MARCATORI: 6' Suso (M), 20' Pasalic (M), 37' Bacca (M), 70' Deulofeu (M).

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; De Sciglio 6, Romagnoli 6,5, Zapata 6, Calabria 7; Deulofeu 7,5 (76' Lapadula 6,5), Suso 7,5 (72' Antonelli 6), Sosa 7 (59' Locatelli 6); Kucka 7, Pasalic 7, Bacca 6,5.

A disposizione: Storari, Plizzari, Gustavo Gomez, Vangioni, Paletta, Honda, Mati Fernandez, Poli, Ocampos.

Allenatore: Vincenzo Montella 6,5.

PALERMO (3-5-1-1): Fulignati 5,5; Rispoli 5, Andelkovic 5 (72' Cionek 5,5) , Goldaniga 5 (67' Trajkovski 5,5) ; Gonzalez 4,5, Pezzella 5, Chochev 5, Diamanti 5,5, Bruno Henrique 5 (54' Sallai 5,5) ; Jajalo 5; Nestorovski 6.

A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Aleesami, Sunjic, Morganella, Ruggiero, Balogh, Lo Faso.

Allenatore: Diego Lopez 5.

ARBITRO: Marco Di Bello 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 5' Goldaniga (P); 21' Pasalic (M); 22' Gonzalez (P); 77' Cionek (P); 83' Gonzalez (P).

ESPULSI: 83' Gonzalez (P).

ANGOLI: 6-4.

REC.: pt 0, st 0