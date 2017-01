Serie A, Milan-Napoli: formazioni, pagelle, video gol. Diretta

Milan-Napoli, 21a giornata di Serie A. Si gioca a San Siro sabato 21 gennaio 2017 alle ore 20.45.

CLICCA QUI PER IL TEMPOREALE DI MILAN-NAPOLI





si affrontano nell'anticipo della 21a giornata. All'andata finì 4-2 per la squadra di. In classifica ilè a 41 punti, mentre ilè a quota 37 con una partita in meno.Di seguito tutte le informazioni sulla partita, dalle probabili formazioni alle pagelle, con la cronaca della partita il tabellino e il video di tutti i gol.

PROBABILI FORMAZIONI