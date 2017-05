Serie A, Lazio-Sampdoria 7-3: pagelle e highlights. Diretta

Lazio-Sampdoria 7-3, giocata oggi domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.



All'Olimpico di Roma, nella 35a giornata di Serie A, la Lazio supera il Palermo per 7-3. Dopo le ultime vittorie contro Palermo e Roma, nuovi tre pesanti punti conquistati dai ragazzi di Inzaghi che salgono ora a quota 70 in attesa della trasferta contro la Fiorentina. Nuovo pesante passo falso invece per i blucerchiati che, dopo l’ultimo pareggio contro il Torino, ristagnano a 46 punti in attesa di ricevere il Chievo Verona.



Primo tempo vivacissimo e giocato con grande agonismo da entrambe le sfidanti ma sono in particolare i padroni di casa a spingere per imporre la propria manovra e riuscendo a portarsi in vantaggio già all’2’ con Keita, lesto a battere Puggioni su assist di Milinkovic-Savic. La Lazio insiste ed al 19’ trova il raddoppio di Immobile su rigore, concesso per l’atterramento in area Keita da parte di Skriniar che rimedia anche il rosso diretto.



Squillo blucerchiato al 32’ quando Linetty accorcia su assist di Bereszynski. I capitolini però reagiscono con prepotenza e vanno in rete per altre tre volte con Hoedt al 36’ su assist di Biglia, al 38’ con il rigore trasformato da Felipe Anderson per il fallo di Regini su Lulic, ed al 45’ con De Vrij ancora su suggerimento di Biglia. Ritmo tambureggiante anche nella ripresa dove il risultato varia nuovamente già al 65’ grazie a Lulic, lesto a battere Puggioni di testa su cross di Patric. Non domi, i laziali vanno ancora in rete con Immobile che al 70’ firma la sua doppietta su assist di Keita. Scatto d’orgoglio degli ospiti che al 72’ ed al 90’ (su rigore) accorciano il passivo con due reti di Quagliarella e chiudono così la sfida sul definitivo 7-3.

TABELLINO

Lazio-Sampdoria 7-3

MARCATORI: 2' Keita (L), 19' Immobile (Rig.) (L), 32' Linetty (S), 36' Hoedt (L), 38' Felipe Anderson (Rig.) (L), 45' De Vrij (L), 65' Lulic (L), 70' Immobile (L), 72' Quagliarella (S), 90' Quagliarella (Rig.) (S).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Hoedt 7, De Vrij 7 (63' Patric 6,5), Lukaku 7; Wallace 6, Felipe Anderson 7, Lulic 7, Biglia 7 (68' Lombardi 6), Milinkovic-Savic 6,5 (64' Murgia 6); Keita 7, Immobile 7,5.

A disposizione: Adamonis, Vargic, Basta, Radu, Crecco, Javorcic, Djordjevic, Tounkara.

Allenatore: Simone Inzaghi 8.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 5; Dodò 4,5 (46' Pavlovic 5,5) , Bereszynski 5,5 (69' Sala 5,5) , Silvestre 5,5, Skriniar 4; Barreto 4,5, Linetty 6, Djuricic 4,5; Torreira 5; Schick 6 (20' Regini 5,5) , Quagliarella 7.

A disposizione: Krapikas, Falcone, Simic, Bruno Fernandes, Alvarez, Praet, Cigarini, Muriel, Budimir.

Allenatore: Marco Giampaolo 5,5.

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 78' Quagliarella (S).

ESPULSI: 18' Skriniar (S).

ANGOLI: 7-2.



RECUPERO: pt 2, st 0