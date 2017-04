Serie A, Lazio-Napoli 0-3: pagelle e highlights. Diretta

Lazio-Napoli 0-3, giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 31a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.



All'Olimpico di Roma, nella 31a giornata di Serie A, il Napoli supera la Lazio per 3-0. Dopo l’ultimo pareggio contro la Juventus, tornano alla vittoria i ragazzi di Sarri che salgono ora a quota 67 in attesa di ricevere l’Udinese. Pesante passo falso invece per i capitolini che ristagnano a 60 punti in attesa della prossima trasferta contro il Genoa.



Primo tempo combattuto con grande spirito agonistico e su un buon livello d’intensità. Sono in particolare gli ospiti a manovrare e spingere in fase offensiva con maggior intraprendenza rispetto ai biancocelesti, invece più limitati al contenimento e capaci solo di sporadiche sfuriate in contropiede. Al 26’ sono proprio i partenopei a vedere i propri sforzi premiati dal gol di Callejon su assist di Hamsik. Troppo timida la reazione della Lazio che arriva così all’intervallo sotto di un gol.



Ritmo tambureggiante anche nella ripresa dove il risultato varia già al 51’ grazie ad Insigne, lesto a battere Strakosha in uscita con un tocco di suola su assist di Allan. La Lazio fa appello alla forza della disperazione per reagire e mettere qualche brivido alla retroguardia ospite che, nonostante qualche sbandata, si dimostra comunque capace di reggere l’urto. Poco prima del triplice fischio arbitrale Insigne (92’), su assist di Zielinski, fissa il risultato sul 3-0 in favore del Napoli.

Tabellino

Lazio-Napoli 0-3



MARCATORI: 26' Callejon (N), 51' Insigne (N), 90+2' Insigne (N).

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha 6; Lukaku 6,5, Basta 6 (59' Patric 6), Wallace 5,5; Bastos 6 (52' Hoedt 6), Radu 5,5, Felipe Anderson 6,5, Parolo 5; Milinkovic-Savic 6, Murgia 5 (53' Keita 6); Immobile 5,5.

A disposizione: Adamonis, Vargic, Crecco, Biglia, Cardoselli, Djordjevic, Luis Alberto, Lombardi, Tounkara.

Allenatore: Simone Inzaghi 5.

NAPOLI (4-3-3): Reina 7; Hysaj 6,5, Strinic 6,5, Koulibaly 6,5, Albiol 6,5; Allan 6,5, Jorginho 6, Hamsik 6,5 (79' Rog 6) ; Callejon 7 (74' Zielinski 6) , Mertens 6,5 (83' Milik sv) , Insigne 7,5.

A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam, Diawara, Leandrinho, Pavoletti.

Allenatore: Maurizio Sarri 7.

ARBITRO: Massimiliano Irrati 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 20' Bastos (L); 54' Milinkovic-Savic (L); 75' Allan (N); 85' Zielinski (N); 86' Hysaj (N); 89' Patric (L).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 2-4.

REC.: pt 1, st 4

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: IRRATI 6,5 - Un arbitraggio pulito e senza alcun errore evidente. Arbitro:- Un arbitraggio pulito e senza alcun errore evidente.

Allenatore: Simone Inzaghi 5 - Dopo una buona striscia di risultati utili, arriva un pesante passo falso da parte dei suoi ragazzi che, travolti dal Napoli, ristagnano a 60 punti in attesa della prossima trasferta a Genoa. Occorre un pronto riscatto per riprendere la corsa verso il sogno europeo.

Allenatore: Maurizio Sarri 7 - Il suo Napoli supera la Lazio per 3-0. Dopo l’ultimo pareggio contro la Juventus, tornano alla vittoria i suoi ragazzi che salgono ora a quota 67 in attesa di ricevere l’Udinese. Vincente e convincente.