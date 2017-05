Serie A, Lazio-Inter 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Lazio-Inter 1-3, giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 37a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.



All'Olimpico di Roma, nella 37a giornata di Serie A, l’Inter supera la Lazio per 3-1. Nuova sconfitta per i ragazzi di Inzaghi, dopo le ultime patite contro la Fiorentina in campionato e contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, che mette a rischio il quarto posto in classifica in vista della prossima trasferta a Crotone. Colpo di reni invece per i nerazzurri che dopo ben quattro passi falsi consecutivi rialzano la testa in attesa di ricevere l’Udinese.



Prima frazione vivace e giocata con buon agonismo da entrambe le squadre. Sono in particolare i padroni di casa a spingere per imporre la propria manovra e riuscendo a portarsi in vantaggio già all’18’ con Keita, abile a battere su rigore Handanovic per un fallo commesso da Murillo su Felipe Anderson. L’Inter reagisce ed al 31’ agguanta il pareggio grazie ad un preciso colpo di testa di Andreolli su assist di Perisic. I biancocelesti accusano mentre gli ospiti, sulle ali dell’entusiasmo, al 37’ passano addirittura in vantaggio con un clamoroso autogol di Hoedt che beffa Vargic.



Ritmo intenso anche nella ripresa dove il risultato subisce un solo scossone, al 74’ quando Eder firma la terza rete nerazzurra con una lesta conclusione su corta respinta in area di Lombardi. l nervosismo incalza tra i biancocelesti che terminano la gara sconfitti per 3-1, oltre che in nove dopo le espulsioni per doppio giallo inflitte a Keita (66’) e Lulic (78’).



TABELLINO



Lazio-Inter 1-3

MARCATORI: 18' Keita (Rig.) (L), 31' Andreolli (I), 37' Hoedt (Aut.) (L), 74' Eder (I).

LAZIO (3-5-2): Vargic 6; Hoedt 5, De Vrij 5 (59' Basta 5), Wallace 5,5; Felipe Anderson 6,5 (79' Crecco 6), Lulic 5,5, Biglia 6,5, Milinkovic-Savic 6, Keita 6; Immobile 5, Luis Alberto 5 (67' Lombardi 5).

A disposizione: Adamonis, Borrelli, Patric, Bastos, Petro, Cardoselli, Murgia, Djordjevic, Tounkara.

Allenatore: Simone Inzaghi 5,5.

INTER (4-2-3-1): Handanovic 6,5; Andreolli 7, Murillo 5 (23' Santon 6,5) , D'Ambrosio 6,5, Nagatomo 6,5; Gagliardini 6, Medel 6,5 (86' Banega s.v.) ; Perisic 6, Brozovic 6,5, Candreva 6; Eder 7 (81' Pinamonti s.v.) .

A disposizione: Carrizo, Berni, Sainsbury, Vanheusden, Yao Guy, Joao Mario, Palacio, Biabiany, Gabriel Barbosa.

Allenatore: Stefano Vecchi 7.

ARBITRO: Marco Di Bello 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 48' Eder (I); 61' Keita (L); 66' Keita (L); 71' Lulic (L); 78' Lulic (L); 81' Lombardi (L).

ESPULSI: 66' Keita (I); 78' Lulic (I).

ANGOLI: 5-4.

RECUPERO: pt 1, st 0

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: DI BELLO 6,5 - Gara diretta con giusta attenzione e lucidità.

Allenatore: S.INZAGHI 5,5 - Nuova pesante sconfitta incassata dai sui ragazzi che, dopo le ultime patite contro la Fiorentina in campionato e contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, mettono ora a rischio il quarto posto in classifica in vista della prossima trasferta a Crotone. Attenzione!

Allenatore: VECCHI 7 - Gara interpretata al meglio e con grande spirito reattivo. Ottimo colpo di reni dei suoi ragazzi che, dopo ben quattro passi falsi consecutivi, rialzano finalmente la testa in attesa di ricevere l’Udinese.