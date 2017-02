Serie A, Juventus-Palermo 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Juventus-Palermo 4-1, giocata venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 25a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Stadium.



Juventus-Palermo 4-1 Finale. La Juve da' spettacolo e consolida il primato, in attesa della gara d'andata degli ottavi con il Porto. I bianconeri, trascinati da un superbo Dybala, due gol e un assist, domano senza troppi problemi un Palermo comunque propositivo, che riesce anche a segnare con Chochev nel recupero. Quinta vittoria di fila per la squadra di Allegri, secondo stop consecutivo per i rosanero di Lopez.



Dybala fa le prove generali al 5', quando centra il palo su punizione. Al 13' Dani Alves serve in area Higuain: Posavec respinge ma Marchisio fa l'1-0 sulla ribattuta. Nestorovski impegna Buffon al 17', Khedira sciupa al 21' ma al minuto 40 arriva il bis bianconero con una perfetta punizione di Dybala. La Joya serve a Higuain il pallone del 3-0 al 63', poi firma il poker all'89' su tacco del Pipita. Il Palermo comunque trova la forza di accorciare al 93' con un colpo di testa di Chochev.



TABELLINO



JUVENTUS-PALERMO 4-1

MARCATORI: 13' Marchisio (J), 40' Dybala (J); 63' Higuain (J), 89' Dybala (J), 90'+3 Chochev (P).

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6; Dani Alves 6, Benatia 6, Bonucci 6, Asamoah 6,5; Khedira 6 (46' Lemina 6), Marchisio 7 (75' Rincon 6); Sturaro 6,5 (70' Cuadrado 6,5), Dybala 8, Pjaca 6; Higuain 7. A disp.: Audero, Neto, Alex Sandro, Lichtsteiner, Rugani, Pjanic, Kean. All.: Allegri 7.

PALERMO (4-3-3): Posavec 6; Aleesami 5, Andelkovic 5,5, Goldaniga 5, Rispoli 5,5; Bruno Henrique 6, Chochev 6,5, Jajalo 5 (50' Sunjic 5,5); Sallai 5 (71' Embalo 5,5), Balogh 5,5 (82' Diamanti 6), Nestorovski 6. A disp.: Breza, Marson, Cionek, Gonzalez, Morganella, Vitiello, Gazzi, Trajkovski. All.: Lopez 6.

ARBITRO: Marco Di Bello.

NOTE: Ammoniti: Marchisio (J), Goldaniga (P).

Angoli: 8-3. Rec.: pt 0', st 5'.





JUVENTUS VOTO VOTO PALERMO BUFFON 6 6 POSAVEC D.ALVES 6 5,5 RISPOLI BONUCCI 6 5 GOLDANIGA BENATIA 6 5,5 ANDELKOVIC ASAMOAH 6,5 5 ALEESAMI KHEDIRA 6 6 B.HENRIQUE MARCHISIO 7 5 JAJALO PJACA 6 6,5 CHOCHEV DYBALA 8 5 SALLAI STURARO 6,5 6 NESTOROVSKI HIGUAIN 7 5,5 BALOGH Sostituzioni Sostituzioni RINCON 6 5,5 EMBALO CUADRADO 6,5 5,5 SUNJC LEMINA 6 6 DIAMANTI All. Allegri 7 6 All. Lopez

LE PAGELLE COMMENTATE DI JUVENTUS-PALERMO