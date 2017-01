Serie A, Juventus-Lazio: formazioni, pagelle, video gol. Diretta

Juventus-Lazio, anticipo della 21a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol, Tutto sulla sfida dello Stadium.

Juventus-Lazio 2-0, nell'anticipo della 21a giornata di Serie A. Grande reazione dei Campioni d'Italia dopo lo stop di Firenze: la Lazio dura solo 17', schiantata dai gol di Dybala e Higuain, e non riesce più a rientrare in gara, nonostante un buon avvio di ripresa. La squadra di Inzaghi non tira mai in porta, mentre i bianconeri sfiorano più volte il tris con Dybala e Pjaca.



Vantaggio juventino al primo tiro: sponda di Mandzukic per il sinistro vincente di Dybala, dal limite, al 5'. Raddoppio al 17' con Higuain, abile a sfruttare un traversone di Cuadrado. La Lazio ci prova solo con Milinkovic al 25': tiro a lato. Nella ripresa i biancocelesti ci provano, ma è ancora la Juve a sfiorare la rete: Dybala sciupa al 56' al 61', imitato da Pjaca nel finale. 11 vittorie su altrettante gare in casa per i bianconeri.

JUVENTUS-LAZIO 2-0



MARCATORI: 5' Dybala (J), 17' Higuain (J).

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6; Lichtsteiner 6,5 (74' Barzagli 6), Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Asamoah 6,5; Khedira 6, Pjanic 6,5; Cuadrado 6,5, Dybala 7 (81' Rincon 6), Mandzukic 7; Higuain 7 (87' Pjaca 5,5). A disp.: Audero, Neto, Dani Alves, Rugani, Hernanes. All.: Allegri 7.

LAZIO (4-3-3): Marchetti 6; Patric 5,5, De Vrij 5, Wallace 5, Radu 5 (60' Lukaku 5,5); Milinkovic-Savic 6,5, Biglia 5,5 (60' Djordjevic 5,5), Parolo 5,5; Felipe Anderson 5,5, Immobile 5, Lombardi (66' Murgia 6) 5,5 A disp.: Strakosha, Vargic, Bastos, Hoedt, Vinicius, Leitner, Luis Alberto. All.: Inzaghi 5,5.

ARBITRO: Davide Massa 6,5.

NOTE: Ammoniti: Immobile, Parolo, Radu (L).

Angoli: 0-4. Rec.: pt 3', st 3'.



PAGELLE