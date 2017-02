Serie A, Inter-Roma 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Inter-Roma 1-3, giocata oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.

La Roma vince il big match di San Siro valido come posticipo della 26a giornata di Serie A: Inter battuta 3-1, giallorossi a -7 dalla Juventus capolista. La doppietta di Nainggolan e la rete di Perotti su rigore fermano i nerazzurri, a cui non basta il gol di Icardi. La squadra di Pioli ora è sesta a -6 dal Napoli, a -3 dall'Atalanta e a -2 dalla Lazio.



A inizio match meglio i giallorossi: al 9' Handanovic respinge il tentativo dal limite di Salah ma quattro minuti più tardi non può nulla sul tiro potente e preciso di Nainggolan dalla sinistra. Il gol incassato scuote l'Inter che può subito pareggiare ma il tiro da ottima posizione di Joao Mario è deviato in corner. Al 36' si rivede la Roma: Dzeko cerca il palo lontano impegnando Handanovic. Nel finale nerazzurri pericolosi con Brozovic ma Szczesny fa buona guardia.

La ripresa: al 51' Perisic va a un passo dal pari dopo l'errore di Bruno Peres. Cinque minuti più tardi Nainggolan raddoppia con un bolide a conclusione di un contropiede personale. All'80' Manolas si divora il 3-0, sul cambio di fronte Icardi accorcia le distanze su assist di Perisic. Entra Perotti e all'86' chiude i conti su rigore dopo il fallo di Medel su Dzeko. Finisce 1-3: Juventus a +7 sui giallorossi, la squadra di Pioli scende al sesto posto.



TABELLINO

Inter-Roma 1-3

MARCATORI: 13' Nainggolan (R), 56' Nainggolan (R), 81' Icardi (I), 86' Perotti (R).

INTER (3-4-2-1): Handanovic 6,5; Murillo 5, D'Ambrosio 6, Gagliardini 5; Joao Mario 5,5, Kondogbia 5, Medel 5,5, Perisic 5,5; Brozovic 5 (55' Eder 6,5), Candreva 5 (75' Gabriel Barbosa 6); Icardi 6,5.

A disp. , Carrizo, Andreolli, Ansaldi, Sainsbury, Santon, Nagatomo, Banega, Palacio, Biabiany, Pinamonti.

All. Stefano Pioli 5.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny 6,5; Rudiger 6,5, Juan Jesus 6, Bruno Peres 5,5 (89' Vermaelen sv) ; Fazio 6,5, Manolas 6, Nainggolan 8, Strootman 7,5; De Rossi 7 (84' Paredes sv) , Dzeko 7; Salah 5,5 (71' Perotti 7) .

A disp. , Lobont, Alisson, Mario Rui, Emerson Palmieri, Grenier, Gerson, Totti, El Shaarawy.

All. Luciano Spalletti 6,5.

ARBITRO: Paolo Tagliavento 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 7' Perisic (I); 40' De Rossi (R); 83' Fazio (R); 83' Murillo (I).

ESPULSI: nessuno.



: 10-2.: pt 0, st 0