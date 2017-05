Serie A, Inter-Napoli 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Inter-Napoli 0-1, giocata domenica 30 aprile 2017 alle ore 20:45. Match valido per la 34a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.



Il Napoli vince il posticipo della 34a giornata di Serie A e va a -1 dal secondo posto in classifica. La formazione di Sarri vince 1-0 a San Siro contro l'Inter di Pioli, giunta alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, la seconda consecutiva. Decisiva la rete di Callejon dopo un errore grave di Nagatomo. Per la prima volta nei suoi 90 anni di storia i partenopei vincono quattro partite su quattro contro Inter e Milan nello stesso campionato.



Miranda infortunato e Perisic non al meglio: Pioli esclude dal 1' anche Kondogbia modificando buona parte dell'assetto nerazzurro rispetto all'undici titolare. Sarri propone a centrocampo Diawara e Zielinski: la sua squadra fa la partita fin dall'inizio, mantenendo gran parte del possesso palla e concedendo agli avversari qualche ripartenza non sfruttata nella prima fase di match. Al 10' diagonale di Hamsik sul fondo, al 13' palla sull'esterno della rete dopo il colpo di testa di Icardi. Due minuti più tardi Mertens serve Insigne in verticale, il fantasista cerca il cucchiaio e non trova la porta. Al 34' clamorosa palla gol per il Napoli: Zielinski manda in porta Mertens che colpisce il palo. Proprio quando la pressione degli azzurri sembra abbassarsi, al 43' un errore di Nagatomo nel tentativo di rinvio sul cross di Insigne regala il vantaggio a Callejon. Si va al riposo sul risultato di 0-1.



A inizio ripresa l'Inter cerca la reazione ma gli ospiti, seppur senza il dominio della prima frazione, collezionano importanti palle gol: al 53' tiro a giro di Insigne e palla di un soffio a lato, al 64' Handanovic salva sullo stesso fantasista partenopeo. Entra Perisic ma il copione non cambia: al 69' Handanovic respinge il tacco di Insigne deviato da Murillo. Tre minuti più tardi Perisic da buona posizione si fa parare il tiro da Reina. Nel finale la squadra di Sarri manca il colpo del ko e nel recupero Nagatomo ha la chance per pareggiare ma di testa non riesce ad impensierire Reina. Finisce 0-1: Napoli a -1 dal secondo posto occupato dalla Roma che significherebbe accesso diretto in Champions League, Inter a -3 dal Milan e in piena crisi.

TABELLINO

Inter-Napoli 0-1



MARCATORI: 43' Callejon (N).

INTER (4-2-3-1): Handanovic 7; Murillo 5 (77' Andreolli 6), D'Ambrosio 6, Nagatomo 4,5, Gagliardini 5; Joao Mario 5 (60' Perisic 5), Medel 5,5; Brozovic 5, Candreva 5,5, Icardi 5; Eder 5 (73' Banega 6).

A disposizione: Carrizo, Berni, Sainsbury, Yao Guy, Kondogbia, Palacio, Biabiany, Gabriel Barbosa.

Allenatore: Stefano Pioli 5.

NAPOLI (4-3-3): Reina 6; Hysaj 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6,5, Albiol 6,5; Hamsik 6,5 (72' Allan 6) , Zielinski 7 (63' Rog 7) , Diawara 7,5; Callejon 6,5, Mertens 6,5 (81' Milik sv) , Insigne 6,5.

A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Giaccherini, Jorginho, Pavoletti.

Allenatore: Maurizio Sarri 6,5.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 53' Murillo (I); 56' Brozovic (I); 65' Koulibaly (N); 74' Rog (N).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 8-4.



RECUPERO: pt 1, st 3

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: ROCCHI 6 - Gestione quasi perfetta della partita: non vede un fallo di mano nel finale di Icardi a respingere la punizione di Milik e inverte un paio di rimesse che fanno arrabbiare i nerazzurri

Allenatore: PIOLI 5 - La sua scelta di schierare Nagatomo lo condanna. Rispetto al match di andata cambia tattica e aspetta il Napoli rispetto ad aggredirlo alto: i risultati sono gli stessi visto che è solo l'imprecisione degli uomini offensivi azzurri ad evitare un passivo peggiore.

Allenatore: SARRI 6,5 - La sua squadra insegna calcio anche contro un'Inter composta da giocatori blasonati. Domina a centrocampo, soffre fino alla fine per qualche errore in fase di finalizzazione.