Giovanni Simeone, figlio di Diego, ex giocatore di Inter e Lazio e ora allenatore dell'Atletico Madrid, sta crescendo molto bene al Genoa e nella sua prima stagione in Serie A sta mostrando doti importante come attaccante visto che ha segnato 9 gol in 20 partite. Il 'Cholito' pare aver fatto centro anche fuori dal campo visto che è stato beccato insieme alla mora Elisabetta Galimi, modella, attrice e conduttrice televisiva.

Juventus, ha studiato recitazione, ha avuto qualche parte in soap come "Vivere" e "Centovetrine", e ha lavorato in tv come conduttrice su Sportitalia. Secondo il settimanale 'Diva e Donna' è lei la nuova fiamma di Giovanni Simeone: i due sono stati beccati insieme mentre prendevano un aperitivo in un noto locale milanese.



Simeone junior conquistato da Elisabetta L'attaccante del Genoa beccato con la Galimi, modella e conduttrice Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram La mora torinese, tifosissima della, ha studiato recitazione, ha avuto qualche parte in soap come "Vivere" e "Centovetrine", e ha lavorato in tv come conduttrice su. Secondo il settimanale 'Diva e Donna' è lei la nuova fiamma di: i due sono stati beccati insieme mentre prendevano un aperitivo in un noto locale milanese.